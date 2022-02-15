الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مركز خدمات بنكية بنادي قضاة الإسكندرية

اعضاء مجلس نادي القضاه
اعضاء مجلس نادي القضاه بالإسكندرية

افتتح المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، مركزًا للخدمات البنكية داخل النادي كخدمة جديدة تضاف إلى حزمة الخدمات التي يقدمها النادي للقضاة، حضر الافتتاح المستشارون عبدالعزيز ابوعيانة الرئيس السابق لنادي قضاة الاسكندرية، وأحمد مهابة وعمرو عرجاوي ورامي حسن وبدر الكومي وأحمد العليمي ومحمد أنور وأحمد خورشيد.

وقد صرح المستشار السعدني بأن افتتاح مركز للخدمات البنكية يتبع أحد البنوك الوطنية الرائدة يعد خطوة سابقة في الخدمات المقدمة في النادي كما يعد خطوة في التسهيل على السادة القضاة من حيث الوقت والجهد في إتمام المعاملات المالية الخاصة بهم وبأسرهم خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشار السعدني إلى أن العمل في مركز الخدمات البنكية سوف يتم وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالبنك المركزي وتحت مظلته، وأنه سوف يتم مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية تحسبًا لفيروس كورونا المستجد سوف داخل مركز الخدمات البنكية أو جميع أرجاء النادي بصفة عامة.

ومن جانبه أكد المحاسب داود سمير رئيس فروع قطاع الإسكندرية على أن إقامة مركز بنكي داخل نادي قضاة الاسكندرية يعد خطوة رائدة في توصيل خدمات البنوك للأماكن الحيوية ذات التعاملات البنكية الكثيفة وأمرًا يسهل على العملاء التعاملات المالية الخاصة بهم بأقل مجهود وأسرع وقت، هذا إلى جانب التعاملات الإلكترونية عبر التطبيقات المختلفة. 

كما يعمل على تقليل الضغط على فروع البنوك خاصة في ظل جائحة كورونا.

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وائل لطفي

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