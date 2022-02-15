الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر توقع 10 مذكرات واتفاقيات جديدة مع شركات بترول وغاز عالمية

اتفاقيات البترول
اتفاقيات البترول

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، خلال فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022"، اليوم الثلاثاء.

الأولى:

اتفاقية خدمات بين الهيئة المصرية العامة للبترول "Baker Hughes" للتعاون في مجال استرجاع غازات الشعلة وخفض الإنبعاثات الكربونية، والتي وقعها الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس تمير ناصر مدير عام بيكر هيوز مصر.

3

الثانية:

مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول و schnieidr Electric Egypt/  للتعاون لتنفيذ مشروع مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول في إطار رؤية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي.

والتى وقعها الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس خالد كامل مدير عام شركة شنايدر.

اتفاقية إنبى وشركة اسبنتك

الثالثة:

مذكرة تفاهم بين شركتى إنبى واسبن تك الأمريكية للتعاون فى مجال التحول الرقمى من خلال توفير الدعم الفنى فى هذا المجال وتقديم حلول متطورة لاستغلال الأصول، فضلا عن إقامة ورش العمل الفنية وبرامج التدريب.

وقع المذكرة المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى وانطونيو بكرى رئيس شركة أسبن تك.

اتفاقية رخصة البولى ايثيلين

الرابعة:

مذكرة تفاهم  بين  الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للصيانة “Emerson”، للتعاون في مجال مشروعات قياس مستوى الخزان ومراقبة انبعاثات الاحتراق وقياس تحميل الشاحنات.

اتفاقية رخصة التكسير البخارى

وقع المذكرة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة صان مصر، وفيديا أرمانس رئيس شركة أمرسون بالشرق الأوسط.

الخامسة:

مذكرة تفاهم بين   PAI (port of Antwerp Int) ووزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الموانئ ودعم أعمال تطويرها -استكشاف الإمكانات ومتابعة المشاريع في الموانئ المصرية والسوق البحرية، باستخدام خبرة أنتويرب في تعزيز الموانئ وإدارتها وتشغيلها.

ووقع عن الوزارة المهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، وكريستوفر ووتر شوت المدير العام لهيئة ميناء أنتويرب.

تفاقية بين وزارة البترول و ميناء انتويرب

السادسة:

توقيع شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات اتفاقية الترخيص الخاصة بوحدة البولي إيثيلين مع شركة Univation

وتوقيع شركة البحر الأحمر مع شركة Linde اتفاقية الترخيص الخاصة بوحدة التكسير البخاري.

شنايدر

السابعة:

توقيع شركة البحر الأحمر اتفاقية الترخيص الخاصة بوحدتي الهكسين والبيوتين مع شركة أكسنس

وقع الاتفاقيات الثلاث المهندس محمد عبادى رئيس شركة البحر الأحمر مع رؤساء الشركات الثلاث.

مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال توفير الزيوت وأنشطة محطات الوقود

الثامنة:

مذكرة تفاهم بين شركتى المصرية القابضة للبتروكيماويات و  Wood Italiana   إعداد دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات في مصر.

وقعها الكيميائى سعد هلال رئيس إيكم ومكسيم ماليه مدير تنمية الأعمال بالشركة الإيطالية.

التاسعة:

مذكرة تفاهم  بين رؤساء ومسئولى شركات  إنبى وبتروجت وبكتل وبيكر هيوز وجنرال الكتريك وبنكى الأهلى واتش اس بى سى والتى تهدف  لتقليل انبعاثات الكربون من منشئات النفط والغاز في مصر.

العاشرة:

مذكرة تفاهم بين شركتى التعاون للبترول وشيفرون مصر،  للتعاون في مجال توفير الزيوت، وأنشطة محطات الوقود وتجارة الزيوت والمنتجات الكيماوية.

مصر اتفاقيات إيجبس البترول الغاز وزير البترول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

شيخ الأزهر: الشريعة الإسلامية حريصة على صون حقوق المرأة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

رسالة مهمة من وزير التعليم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي بشأن التكنولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الانتهاكات الإسرائيلية.. التفاصيل الكاملة للقاء وزيري الأوقاف السعودي والفلسطيني