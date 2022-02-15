الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل زراعى يتاجر في الهيروين بالشرقية

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 5098 لسنة 2021 جنايات قسم ثانى العاشر،عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بمعرفة الرائد أحمد فخرى العزازى، ضابط بالمكافحة، برئاسة المقدم محمد غيث، رئيس فرع الإدارة العامة للمخدرات بالعاشر، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة من ضبط " أ إ م ي " 29 عامل زراعى مقيم كفر النجار مركز أبوكبير،، بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والترويج بدائرة العاشر من رمضان.

عقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد عامل زراعي العاشر من رمضان مخدر الهيروين

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