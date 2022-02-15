الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة مليون جنيه بدمياط

أموال
أموال

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة مليون جنيه في دمياط.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أول دمياط بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين.

بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم ببيعها، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام 001,891,2 جنيه مصرى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

دمياط النقد الأجنبي الاتجار ضبط وزارة الداخلية مباحث الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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