الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات: نستهدف الوصول إلى 200 خدمة حكومية رقمية بنهاية 2022

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، مع  ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رحب الدكتور عمرو طلعت بالسفير إيطاليا بالقاهرة، مشيدًا بالقواسم المشتركة التى تجمع بين البلدين فى ضوء العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين.

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 وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما فى ضوء الطفرة الكبيرة التى تشهدها مصر حاليًا فى مجال التحول الرقمى.

ومن جانبه؛ قال السفير الإيطالى على عمق الروابط التى تجمع بين البلدين، معربًا عن ترحيب بلاده بالتعاون مع الجانب المصري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في مجال الرقمنة، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه إيطاليا لعمليات التحول الرقمي.

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وبحسب بيان لوزارة الاتصالات، ناقش الاجتماع عددا من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين ومن أهمها التعاون فى مجال الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، حيث أبدى سفير إيطاليا فى القاهرة استعداد بلاده لتوفير برامج تدريبية للشباب المصرى فى هذا المجال، وكذلك فتح افاق للتعاون بين حاضنات الأعمال فى كلا البلدين.

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كما استعرضا آليات دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال التحول الرقمي، حيث أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى التجربة المصرية لتحقيق التحول الرقمى ورقمنة الخدمات الحكومية حيث تم إطلاق قرابة 120 خدمة حكومية رقمية، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى 200 خدمة رقمية بنهاية العام الجاري.

وفى ختام اللقاء؛ وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لنظيره الإيطالى من خلال السفير الإيطالى لزيارة مصر للإطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

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وائل لطفي

الفن المصرى

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