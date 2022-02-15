السجن المشدد 5 سنوات لعامل متورط بالاتجار في المخدرات بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه الأفيون والحشيش على المتعاطين..

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من القبض على «حمادة. و»، 22 عاما، مقيم بالحميدات، وبحوزته كمية من الحشيش والترامادول والأفيون.

وأوضحت التحريات أنه أحرز تلك المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرحة بها قانونيا، وعثر بحوزته علي سلاحين أبيضين "مطواة وقاطع".



تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 2479 لسنة 2021 والمقيدة برقم 336 لسنة 2021 والتي قضت بمعاقبة العامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتجاره في المواد المخدرة.