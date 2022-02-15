الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لعامل متورط بالاتجار في المخدرات بقنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه الأفيون والحشيش على المتعاطين..

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من القبض على «حمادة. و»، 22 عاما، مقيم بالحميدات، وبحوزته كمية من الحشيش والترامادول والأفيون.

وأوضحت التحريات أنه أحرز تلك المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرحة بها قانونيا، وعثر بحوزته علي سلاحين أبيضين "مطواة وقاطع".

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 2479 لسنة 2021 والمقيدة برقم 336 لسنة 2021 والتي قضت بمعاقبة العامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتجاره في المواد المخدرة.

الواقعة المواد المخدرة محكمة جنايات قنا السجن المشدد عامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

وزير التموين: تراجع استيراد القمح بعد انخفاض الكميات المطلوبة لإنتاج الخبز

شيخ الأزهر: الشريعة الإسلامية حريصة على صون حقوق المرأة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الانتهاكات الإسرائيلية.. التفاصيل الكاملة للقاء وزيري الأوقاف السعودي والفلسطيني