الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وجبة دجاج جاهزة.. وراء تسمم أسرة كاملة بمنطقة التجمع

اسعاف
اسعاف

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، لأقوال أحد أفراد الأسرة المصابة بالتسمم بمنطقة التجمع، وأفاد بشرائهم وجبة دجاج جاهزة من أحد المحلات -حدده- بمنطقة التجمع، وفور تناولهم الطعام شعروا جميعًا بحالة من الإعياء والمغص الشديد وعلى إثرها استغاثوا بالجيران الذين طلبوا لهم الإسعاف لنقلهم للمستشفى.

وفتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في واقعة تسمم أسرة كاملة مكونة من أب وأم و3 بنات، في ظروف غامضة بمنطقة التجمع الأول.

وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات عن أن البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حالات تسمم داخل شقة بمنطقة البنفسج بالتجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين إصابة أسرة مكونة من أب وأم و3 بنات بحالة تسمم وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مركز سموم الدمرداش، وجارِ جمع التحريات ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحقيق مستشفى القاهرة الجديدة الإسعاف مصابين تحقيقات

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