الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زاخاروفا: من يروجون لنيّة روسيا غزو أوكرانيا مجانين وبلا أخلاق

زاخاروفا
زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن من يروّجون لنيّة روسيا اجتياح أوكرانيا، "مجانين وبلا أخلاق".

وقالت في حديث لقناة "Rete4 TV" الإيطالية: "عندما قرأنا في الشهرين الماضيين وسائل الإعلام الغربية، واستمعنا إلى تصريحات البيت الأبيض وداونينج ستريت بأن روسيا تنوي مهاجمة أوكرانيا، أدركنا أن الوحيد القادر على مثل هكذا تصريحات هو المجنون وعديم الأخلاق".

وأضافت: "الولايات المتحدة التي تتحدث عن استعداد روسيا المزعوم للعدوان، لا تريد أن تسمع أننا نتحدث عن تحركات قواتنا على أراضينا".

وتابعت: "كل ما يروجون له الآن صدر بالفعل عن الغرب، مشيرة إلى ذريعة غزو العراق عام 2003.

وقالت: "إمدادات الغاز الروسي وضماناتها القانونية تثير غضب الولايات المتحدة لأنها تمثل حصة سوقية ضخمة يريدون الحصول عليها.. هم يخترعون مواقف حول أوكرانيا.. ويحاولون وضع العراقيل أمام "السيل الشمالي 2" لإقناع ألمانيا بالتخلي عنه، وإفشال هذا السوق، لكي يستحوذوا عليه في توفير مواردهم".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "يمكن لإيطاليا في مثل هذه الحالة استخدام حق النقض في أوروبا من أجل العلاقات مع روسيا.. إيطاليا يمكنها استخدام حق النقض لدى التصويت على العقوبات".

وتابعت: "في مرحلة ما يمكنك القول توقفوا. نريد السلام، والغاز، والاستثمارات المتبادلة، وتوافد السياح الروس على إيطاليا".

وعلى صعيد آخر، أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مطالبة الرئيس الأوكراني المسؤولين الفارّين خوفا من "الغزو الروسي" بالعودة، تظهر أن "واشنطن ليست صديقة كييف، وإنما العدو الحقيقي لها".

وكتبت على "تيليجرام": بعد أن طالب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي "بعودة المسؤولين والأوليجارشيين والنواب الذين غادروا البلاد خوفا من الحرب وعدم الرغبة في الدفاع عن وطنهم، اتضح أن عدو هذه الدولة ليست روسيا".

وأضافت: "اتضح أن هؤلاء فروا بعد أن صرح رئيس أوكرانيا بأن الإعلان عن موعد الغزو هو تخويف".

وتابعت: "بعد أن أعلن رئيس أوكرانيا أن لديه كل المعلومات الاستخبارية عن المعتدي، أصبح الجيش الأوكراني أقوى من أي وقت مضى، وستجري أحداث واسعة النطاق في أوكرانيا في التاريخ الذي أعلنه الأمريكيون".

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