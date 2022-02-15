الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

صرح دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين "مستعد للتفاوض" حول أوكرانيا، التي ليست إلا جزءا من المشكلة مع واشنطن والناتو.

 

وقال لصحفيي "سي أن أن": "قبل كل شيء، أصر الرئيس بوتين دائما على المفاوضات والدبلوماسية.. وفي الواقع، بدأ مسألة الضمانات الأمنية لروسيا.. أوكرانيا ليست سوى جزء من المشكلة، إنها جزء من مشكلة أكبر تتعلق بالضمانات الأمنية بالنسبة لروسيا وبالطبع الرئيس بوتين مستعد للتفاوض".

 

ونشرت روسيا نهاية عام 2021 مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي حول الضمانات الأمنية.

 

وطالبت موسكو على وجه الخصوص شركاءها الغربيين بضمانات قانونية لوقف التوسع شرقا لحلف شمال الأطلسي، وإنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

 

وتضمنت المقترحات بندا خاصا بعدم نشر أسلحة الناتو الهجومية قرب حدود روسيا وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.

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وائل لطفي

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