الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم ٣ أشقاء أطفال بالإسماعيلية وإصابة 2 آخرين

حريق
حريق

لقي 3 أطفال مصرعهم، فيما أصيب الأب والأم بحالة اختناق جراء اندلاع حريق اليوم الثلاثاء في مسكنهم بشارع العشريني، التابع لحي ثاني بالإسماعيلية.

 

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من: نوع جاسر السيد 3 سنوات مقيم بحي السلام بالإسماعيلية، فهد جاسر السيد 4 سنوات مقيم بحي السلام بالاسماعيلية، آثار جاسر السيد 6 أشهر،  وإصابة حنان محمد مصطفى 28 عاماً مقيمة بحي السلام، محمود جمال على ٣٥ عاماً.

 

وتلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، بلاغاً يفيد اندلاع حريق في شقة سكنية بشارع العشريني بحي ثاني بالإسماعيلية.

 

ودفع الدكتور اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل إمتداده لباقي الشقق السكنية المجاورة.

 

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بشارع العشريني التابع لحي ثاني بالإسماعيلية.

 

ودفع الدكتور حسن درويش رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الجثاميين إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب والمصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

 

وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة ثاني بالإسماعيلية إلى مكان الحريق، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحريق.

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