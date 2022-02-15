«قصور الثقافة» تستعد لانطلاق مهرجان أسوان الدولى فى دورته التاسعة (صور)

انطلقت، مساء أمس الإثنين، على مسرح فوزي الصيفى بروفات الفرق الفنية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته التاسعة خلال الفترة من ١٥حتى ٢٢ فبراير الجاري.

يشارك هذا العام 10 فرق مصرية، وهي: "أسوان، الشرقية، والمنيا، ومطروح، والعريش، وسوهاج الحرية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية.

كما تشارك 8 فرق من خارج مصر، وهي: "المكسيك، اليونان، بولندا، سيرلانكا، بنجلادش، زيمبابوى، الفلوجة الفلسطينية، والسودان".

تقدم الفرق عروضها الفنية في 12موقعًا في محافطة أسوان، وهي: مسرح فوزي الذي سيشهد عرض الافتتاح، وجمعية منشية النوبة، وقصور ثقافة "كركر، كوم أمبو، وحسن فخر الدين، وتوشكى، ودهميت، والرديسية، والسباعية، ومكتبة الطفل والشباب بدراو، وبيتى ثقافة "كلابشة وغرب أسوان"، بالإضافة إلى نادي كهرباء صحاري.

يعد مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون محفلًا فنيًا تتلاقى فيه الفرق من شتى بقاع العالم، جمعهم تعامد الشمس على قدس أقداس معبد أبي سمبل.

يقام المهرجان برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

الجدير بالذكر، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أكد أن هذا العام يشهد توقيتًا مميزًا، حيث سيتم استثماره بالشكل الذى يليق بظاهرة تعامد الشمس كمعجزة فلكية قام بها القدماء المصريين، وهو الذى يلقى اهتمامًا من وزارة السياحة والأثار بقيادة الدكتور خالد العناني، لإخراج فعاليات هذا الحدث بما يتناسب مع القوى الناعمة للدولة المصرية.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات المعنية لانطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية، والذي سيقام في الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجاري.

وأوضح محافظ أسوان، أنه فى نفس الوقت ستشهد مدن ومراكز المحافظة انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته التاسعة 15 فبراير، حيث تم التنسيق مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل باعتبار ذلك ماراثون ثقافي وفني سنوي يساهم في الترويج والتسويق السياحي لأسوان، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطني أسوان بمختلف مدنها ومراكزها، وأيضًا ضيوف وزائري عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.