الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بقتل والده ووالدته داخل مسكنهما إلي مستشفى الطب النفسي

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة المتهم  بقتل والده ووالدته داخل مسكنهما، بمنطقة الحضرة الجديدة، التابعة لقسم باب شرقي في الإسكندرية، إلي مستشفى الطب النفسي .

وتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم باب شرقي، يفيد بقيام المتهم بقتل والديه مستخدما سلاح أبيض "سكين"، وفراره هاربا بدائرة القسم، دون معرفه أسباب ارتكاب الجريمة او دوافعها الحقيقية. 

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث قسم باب شرقي، الي مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي رجل وزوجته مذبوحين داخل شقتهما.

وبسؤال ابنتهما قررت أنها تلقت اتصالا من زوجة أخيها تفيد بوجود خلاف مع والديه وأنه ذهب إليهما وهو في حالة عصبية ومزاجية حادة، وقامت علي إثر ذلك بإرسال ابنها للاطمئنان علي والديها بعد عدة محاولات للاتصال بهما وبأخيها ولم تتلق اي إجابة، وفوجئت بأن ابنها يخبرها بقتل امها وأبيها داخل الشقة.

وتقرر تشكيل فريق بحث لإلقاء القبض علي المتهم ورفع البصمات بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، وتم نقل الجثتين الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

جنايات الإسكندرية المتهم قتل والده مستشفى الطب النفسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«الأرصاد تُحذِّر من الجمعة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

«روشتة إنقاذ».. القادة الدينيون فى 7 دول يتحدثون لـ«الدستور»

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.. برقم الجلوس

اصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى