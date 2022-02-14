إحالة المتهم بقتل والده ووالدته داخل مسكنهما إلي مستشفى الطب النفسي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة المتهم بقتل والده ووالدته داخل مسكنهما، بمنطقة الحضرة الجديدة، التابعة لقسم باب شرقي في الإسكندرية، إلي مستشفى الطب النفسي .

وتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم باب شرقي، يفيد بقيام المتهم بقتل والديه مستخدما سلاح أبيض "سكين"، وفراره هاربا بدائرة القسم، دون معرفه أسباب ارتكاب الجريمة او دوافعها الحقيقية.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث قسم باب شرقي، الي مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي رجل وزوجته مذبوحين داخل شقتهما.

وبسؤال ابنتهما قررت أنها تلقت اتصالا من زوجة أخيها تفيد بوجود خلاف مع والديه وأنه ذهب إليهما وهو في حالة عصبية ومزاجية حادة، وقامت علي إثر ذلك بإرسال ابنها للاطمئنان علي والديها بعد عدة محاولات للاتصال بهما وبأخيها ولم تتلق اي إجابة، وفوجئت بأن ابنها يخبرها بقتل امها وأبيها داخل الشقة.

وتقرر تشكيل فريق بحث لإلقاء القبض علي المتهم ورفع البصمات بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، وتم نقل الجثتين الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.