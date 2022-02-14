بايدن وجونسون يؤكدان وجود فرصة للحل الدبلوماسي بشأن أزمة أوكرانيا

اتفق جو بايدن الرئيس الأمريكي، مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني على أن هناك فرصة حاسمة للعمل الدبلوماسي بشان الأزمة الأوكرانية ومساعي روسيا لغزوها.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية "دوانيننج ستريت" في بيان مساء اليوم، إن هذا الاتفاق جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكدت الحكومة البريطانية ان بوريس جونسون وجو بايدن يدعوان أوروبا إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، كما دعا روسيا للتراجع عن تهديداتها لأوكرانيا.

وبحسب رئاسة الوزراء البريطانية جدد كل من جونسون وبايدن خلال الاتصال تعهدهما بدعم سيادة أوكرانيا ويحذران روسيا من خطوات غير مدروسة.

أمريكا تحذر من الغزو المفاجئ

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إن القوات الروسية تمارس التدريبات والغزو قد يحدث بأي لحظة.

وأضاف نيد برايس "نحن أكثر توحدا مع حلفائنا لمواجهة أي عدوان روسي"، داعيا المواطنين الأمريكيين لمغادرة الأراضي الأوكرانية.

وشددت الخارجية الأمريكية على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدة أن روسيا تواصل تعزيز قدراتها العسكرية على الحدود ولا مؤشرات على عزمها الحد من ذلك.

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " في وقت سابق اليوم إنه لا يمكن الجزم بأن الروس اتخذوا قرارا نهائية بـ"غزو أوكرانيا" مضيفة "من الممكن أن يبدأ الروس بغزو أوكرانيا "دون إنذار"".

وقال البنتاجون غن تصريحات روسيا بشأن المسار الدبلوماسي لحل الأزمة "محط ترحيب بالنسبة لنا"، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي سيقوم بجولة أوروبية لبحث الأزمة الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الروس يواصلون زيادة حشودهم العسكرية على حدود أوكرانيا.

فيما اكد مصدر أوكراني مساء اليوم أن المعلومات عن تحركات القوات الروسية نحو مواقع الهجوم بدأت تثير مخاوف كييف.