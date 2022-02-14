الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن وجونسون يؤكدان وجود فرصة للحل الدبلوماسي بشأن أزمة أوكرانيا

بوريس جونسون وجو
بوريس جونسون وجو بايدن

اتفق جو بايدن الرئيس الأمريكي، مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني على أن هناك فرصة حاسمة للعمل الدبلوماسي بشان الأزمة الأوكرانية ومساعي روسيا لغزوها.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية "دوانيننج ستريت" في بيان مساء اليوم، إن هذا الاتفاق جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكدت الحكومة البريطانية ان بوريس جونسون وجو بايدن يدعوان أوروبا إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، كما دعا روسيا للتراجع عن تهديداتها لأوكرانيا.

وبحسب رئاسة الوزراء البريطانية جدد كل من جونسون وبايدن خلال الاتصال تعهدهما بدعم سيادة أوكرانيا ويحذران روسيا من خطوات غير مدروسة.

 

أمريكا تحذر من الغزو المفاجئ

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إن القوات الروسية تمارس التدريبات والغزو قد يحدث بأي لحظة.

وأضاف نيد برايس "نحن أكثر توحدا مع حلفائنا لمواجهة أي عدوان روسي"، داعيا المواطنين الأمريكيين لمغادرة الأراضي الأوكرانية.

وشددت الخارجية الأمريكية على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدة أن روسيا تواصل تعزيز قدراتها العسكرية على الحدود ولا مؤشرات على عزمها الحد من ذلك.

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " في وقت سابق اليوم  إنه لا يمكن الجزم بأن الروس اتخذوا قرارا نهائية بـ"غزو أوكرانيا" مضيفة "من الممكن أن يبدأ الروس بغزو أوكرانيا "دون إنذار"".

وقال البنتاجون غن تصريحات روسيا بشأن المسار الدبلوماسي لحل الأزمة "محط ترحيب بالنسبة لنا"، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي سيقوم بجولة أوروبية لبحث الأزمة الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الروس يواصلون زيادة حشودهم العسكرية على حدود أوكرانيا.

فيما اكد مصدر أوكراني مساء اليوم أن المعلومات عن تحركات القوات الروسية نحو مواقع الهجوم بدأت تثير مخاوف كييف.

جو بايدن الرئيس الامريكي بوريس جونسون ئيس الوزراء البريطاني الأزمة الأوكرانية اوروبا روسيا أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائى برقم الجلوس والاسم 2022

برقم الجلوس.. تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والمتزوجين 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى