الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكي: روسيا تطور بوضوح قدرتها لغزو أوكرانيا في أي لحظة

روسيا
روسيا

نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن عددا من المصادر الاستخباراتية، بما في ذلك اتصالات روسية، تشير إلى أن القوات الروسية التي تحيط بأوكرانيا "تطور بوضوح قدرتها للغزو" في أي لحظة.

وأضافت المسئول الأمريكي أن هذه القوات تستعد بشكل أكثر جهوزية وأن هذه المعلومات استنتجت منها واشنطن احتمالية قيام روسيا بشن هجوم ضد روسيا بما يشمل هجوماً على العاصمة كييف بدون سابق إنذار.

وتابعت القناة الأمريكية، نقلاً عن مصادر أخرى، أن عدد الجنود الروس المتمركزين حالياً على الحدود الأوكرانية يبلغ ما يقارب 130 ألف أو أكثر.

وقال المسئول في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تعتبر حتى اللحظة التحركات الروسية "استعدادات نهائية"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يزال يحتاج إلى الترتيب لكيفية إيقاف أي عمل عسكري.

وفي سياق متصل، تجري الآن تدريبات عسكرية روسية واسعة النطاق قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا اليوم الاثنين، باستخدام الطائرات والمروحيات وأكثر من 30 سفينة حربية تحتشد في البحر الأسود ، حيث تزداد المخاوف من هجوم محتمل من جانب موسكو.

وتقول روسيا إن الهدف من التدريب هو رصد وتدمير الغواصات، و لكن أوكرانيا تصف التدريبات ، التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم السبت المقبل، بأنها استفزاز ، حيث يمكن أن تعوق بشدة الملاحة في البحر الأسود و بحر أزوف المجاور.

ورفض الكرملين الاتهامات بأن السفن التجارية سوف تتأثر جراء هذه المناورات، وقال إن التدريبات لا تمثل أي تهديد أمني .ورغم ذلك نصحت أوكرانيا شركات الخطوط الجوية بتجنب المجال الجوي فوق المنطقة.

وتتزامن التدريبات البحرية مع تدريبات عسكرية واسعة النطاق تجري الآن بين روسيا وحليفها المقرب بيلاروس التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا.

أوكرانيا الادارة الامريكية القوات الروسية روسيا واشنطن

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