الداخلية: تحرير 721 مخالفة عدم غلق المحال التجارية التزامًا بالإجراءات الاحترازية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على "الأسواق- المحال التجارية - المنشآت الحكومية والخاصة - البنوك - جميع وسائل النقل الجماعية" بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 721 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط 204 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 930 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.