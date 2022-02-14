الكنائس الغربية والكاثوليكية في مصر تحتفل بمار مارون و شفيعَي أوروبا

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول الاثنين السادس من زمن السنة، بالاضافة الى تذكار القدّيسَين كيرلُّس، الراهب وميتوديوس، الأسقف، شفيعَي أوروبا

وولد كيرلس في تسالونيقي، وحصل في القسطنطينية على ثقافة عالية. سافر الى مورافيا مع أخيه ميتوديوس للتبشير بالأنجيل. وقد نشر كلاهما النصوص الليتورجية باللغة السلافية وبالأحرف التي عرفت باسم كيرلس "الأحرف الكيريلية". مات كيرلس في روما في 14 من شهر فبراير عام 869. أما ميتوديوس فقد عين أسقفاً وارتحل الى بانونيا حيث بشر بالإنجيل بغيرة كبيرة. تحمل الكثير من المتاعب بسبب الحُُسَّاد، ولكن الأحبار الرومانيون ساندوه ودافعوا عنه. توفي في 6 أبريل عام 885 في فالهرادي في تشيكوسلوفاكيا.

هذا وتحتفل الكنيسة المارونية بحلول الاثنين من أسبوع الأبرار والصدّيقين، مشاركة الكنيسة اللاتينية ايضا في الاحتفال بالقدّيسان متوديس وكيرلّس المعترفان.

بينما تحتفل كنيسة الروم الملكيين ببدء مرفع اللحم و تذكار البار مارون الناسك، وعاش البارّ مارون الناسك في القرن الرابع والخامس في ضواحي حماة. ولا شك انه هو الذي كتب إليه القدّيس يوحنا الذهبي الفم من منفاه سنة 405. وانتقل إلى الله فبل سنة 423. في القرن السادس، نرى بين حمص وحماة ديراً على اسمه، وهو دير في امتاز بتمسكه الشديد بما حدّده المجمع الخلقيدوني، ومناهضته للأضاليل التي حرمها المجمع المذكور. إن الكنيسة المارونية تعيّد أيضاً في 2 آذار للقديس يوحنا مارون، رئيس هذا الدير والذي رفعه شعبه إلى الكرسي البطريركي الإنطاكي، أثناء الشغور الطويل الذي عاناه هذا الكرسي بين سنة 636-742، فكان أول بطريرك للطائفة المارونية.

بالاضافة الى تذكار القديس البار إفكسنديوس وقالت الكنيسة إنَّ البار افكسنديوس من مواليد سورية في أواخر القرن الرابع. عاش منقطعاً إلى الله، وناضل عن الايمان القويم ضد أضاليل عصره. انتقل إلى الله قبل سنة 473، في عهد الإمبراطور لاون.