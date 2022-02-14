الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

صوم يونان 2022.. متخصصون: اسمه «أهل نينوى» ويأتي يومان بدلا من 3

يونان
يونان

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، احتفالاتها بصومها السنوي وأصغر أصوامها المتصلة وهو صوم أهل نينوى والمعروف شعبويا باسم صوم يونان.

صوم يونان 2022 أم أهل نينوي

الباحث شريف برسوم قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن البعض يطلق على الصوم صوم يونان استنادا على الأيام الثلاث التي قضاها يونان دون تناول طعام او شراب في بطن الحوت إلا أن الواجب معرفته هو أن يونان صام جبرا فما كان هناك شيئا يتناوله في بطن الحوت إلا أن أهل نينوى هم الذين ارتدوا المسوح وهي ملابس تشبه ملابس العزاء السمراء وصاموا هم واطفال هم وبهائمهم طواعية خشية من أن يهدم الله مدينتهم في حال عدم توبتهم وهو مفهوم التوبة التي تحرص الكنيسة دوما على تصديره للصائمين.

٣ أيام أم يومين 

الباحث عادل حنين المتخصص في الطقوس الكنسية قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يظن البعض أن الأقباط سيتناولون المأكولات ذات الطابع الحيواني أو البحري في ثاني أيام صوم أهل نينوى بسبب حلول عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل تزامنا معه إلا أن ذلك الأمر ليس صحيحا بالمرة فالكنيسة تشير إلى كسر الصوم الانقطاعي ليس إلا.

فكعادة الأمر تنظم الكنيسة القداسات ذات الطابع المتأخر حتى يصوم الاقباط عن المشاكل والمشروب حتى الرابعة عصرا في ملامح زهد ونسك يتسم بها صوم أهل نينوى الا ان في ثاني أيامه وبحاول عيد دخول السيد المسيح الى الهيكل الذي هو أحد أعياد الكنيسة السيدية الصغرى تنظم الكنيسة قداسها في ساعة مبكرة مما يمكن الاقباط من الإفطار بشكل مبكر.

يونان والمسيح 

الأب فيلبس ماهر استاذ اللاهوت الروحي والطقوس قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن شخصية يونان تعتبر رمزا من رموز السيد المسيح فيجمع بينهما الدفن لمدة ٣ ايام فيونان دفن ٣ ايام في بطن الحوت وخرج حيا وكذا المسيح دفن ٣ أيام في القبر وخرج حيا بحسب الايمان المسيحي وحتى الالحان التي تقال في قداس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في صوم أهل نينوى تعتبر إلى حد كبير هي نفس الألحان التي تقال في قداسات الصوم الكبير.

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