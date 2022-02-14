هل هناك أسباب تمنع فتح الله لباب الرزق؟.. أشرف الفيل يرد

قال الشيخ أشرف الفيل، إمام وخطيب بوزراة الأوقاف إن هناك أسباب تحرم الإنسان من الرزق الذي يسوقه الله إليه، بعد أن يسوقه الله للعبد، ورزق الله مبنى على الأسباب، حيث يسعى الإنسان ويترك التدبير على الله، لكن هناك أمور تسهل الرزق وهى طاعة الله، وأداء الفرائض.

أضاف الفيل فى رده على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال البث المباشر الذي يجريه على صفحته على"فيسبوك" من الأسباب القوية التي تمنع الرزق هى: معصية الإنسان حيث قال النبي عليه السلام إن العبد ليحرم الرزق بالذنب كان قد فعله، فالرزق ليس مال فقط وإنما صحبه وصحة.

حكم تعقيم القطط

بينما أجاب الشيخ الفيل، على سؤال آخر ورد إليه عبر البث حول حكم تعقيم القطط لعدم الاستطاعة على تربيتها وتربية أبنائها؟ قائًلا: "إن تعقيم القطط على العموم غير جائز شرعًا، لأن الإنسان الذي يربى قطة اقتطع حق من حقوق الله التي أعطاها لها سواء كان ذكر أو أنثى، لأنه ليس هناك حاجة في الشرع تبيح للإنسان أن يحرم أحد من حقه.

أضاف "آثمون من يفعلون ذلك من تعقيم القطط، ومن ينادى بحقوق الحيوان، ويربيه فإن الإنجاب وممارسة الحيوان لحقوقه الجنسية حق من حقوقه، مثل البشر تمامًا، ولكن لا يجوز تعقيم القطة، وإن لم تستطيع أن تربى حيوان فتطلقه، ومن عنده قطط تلد كثيرًا ولا يستطيع أن يربيها في مكان واحد، فينقلها إلى مكان واسع ولكن لا يعقمهم، فلا يجوز التغير في خلق الله بهذه الطريقة.

يشار إلى أن الشيخ أشرف الفيل يقوم باطلاق بث مباشر يوميًا للرد على المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي والإجابة عن جميع الفتاوى والاستفسارات المتعلقة بحياتهم اليومية.