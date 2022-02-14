الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير روسيا بالاتحاد الأوروبى: سنغزو أوكرانيا فى هذه الحالة

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف

أعلن السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، اليوم، أن بلاده لن تغزو أوكرانيا إلا إذ تم استفزازها. 

وقال تشيجوف في حديث لصحيفة «ذي جارديان» البريطانية: «لن نغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا لفعل ذلك».

وأضاف تشيجوف الذي يمثل روسيا في بروكسل منذ 2005 أنه إذا شن الأوكرانيون هجوماً ضد روسيا لا تتفاجأوا إذا قمنا بهجوم مضاد. أو إذا باشروا بقتل مواطنين روس بوقاحة في أي مكان، في دونباس أو في مكان آخر.

وبحسب ما أوردته وكالة «فرانس برس» فإن المكان الآخر الذي يقصده فلاديمير تشيجوف هو المنطقة الشرقية في أوكرانيا؛ حيث يقاتل انفصاليون موالون لروسيا القوات الأوكرانية منذ ثماني سنوات.

وحذر تشيجوف من أنّ استفزازاً أوكرانياً قد يدفع الكرملين إلى التصرف.

وتابع السفير الروسي: «ما أعنيه باستفزاز أنه يمكنهم افتعال حادثةٍ ضد الجمهوريات المعلنة في دونباس، واستفزازها، ومن ثم ضربها بقوة، مثيرين ردة فعل روسيا لتتفادى كارثة انسانية عند حدودها». 

يشار إلى أنه مع تزايد القلق من اندلاع نزاع كبير في أوروبا مع حشد أكثر من 100 ألف جندي روسي عند الحدود الأوكرانية، ما اعتبره الغرب مخطط روسي لغزو كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء «يوم الوحدة».

وقال الرئيس الأوكراني، مساء اليوم، في كلمة موجهة إلى الأمة: «يُقال لنا إن 16 فبراير سيكون يوم الهجوم. سنجعله يوم الوحدة»، ودعا زيلينسكي، الأوكرانيين إلى رفع الأعلام الوطنية وابرازه لونيه الأزرق والأصفر في ذلك اليوم.

من جهتها، اعتبرت روسيا في وقت سابق اليوم، أنه من الممكن حصول تسوية دبلوماسية بشأن الأزمة الروسية-الغربية المتعلقة بأوكرانيا، وأعلنت انتهاء بعض المناورات العسكرية، في وقت بلغت فيه المخاوف من غزو محتمل ذروتها.

السفير الروسي بالاتحاد الأوروبي ​أوكرانيا غزو أوكرانيا ​روسيا​ فلاديمير تشيجوف

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