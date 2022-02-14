لجنة مشتركة تدرس مقترح بإنشاء كوبري جديد بطنطا

رفعت لجنة مشتركة من الإدارة الهندسية بديوان عام محافظة الغربية، وشبكات المرافق والمعلومات برئاسة مدير الشبكات والمرافق بالغربية، المساحات لموقع إنشاء كوبري مشاة جديد يصل بين منطقتي العجيزي التابعة لحى أول طنطا، والجانبية أعلى السكك الحديدية بطنطا، التابعة لحي أول طنطا بالغربية، والذي من المتوقع أن يخدم الآلاف من المواطنين لحمايتهم وعدم تعريض حياتهم للخطر.



يأتي ذلك بناء على طلب كان قد تقدم به اللواء غباشي بدير، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة طنطا، إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات يتضمن إنشاء كوبري مشاة أعلى السكك الحديدية يبدأ من شارع محمد متولي الشعراوي "الجانبية"، ويؤدي إلى الجهة المقابلة بمنطقة العجيزي بطنطا لخدمة الأهالي، لحمايتهم من خطر عبور طريق السكك الحديدية يوميًا مع غلق كافة الفتحات الغير قانونية حفاظًا على سلامة المارة.

وخاطبت وزارة النقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مؤكدة أنه في إطار التعاون الوثيق والدائم بين الوزارة والمحافظة فإن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليس لديها مانع من القيام بتنفيذ الكوبري على نفقة المحافظة، على أن يتم موافاة الهيئة بالرسومات الهندسية للكوبري للمراجعة والاعتماد ويتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة.

وكلّف محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي الإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة بإعداد مقايسة لأعمال الكوبري، وتم رفع المساحات للموقع بحضور النائب غباشي بدير تمهيدًا للبدء في إنشائه.