الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 2 منشأة طبية خاصة وضبط معمل ومركز علاج طبيعي دون ترخيص بالبحيرة

الحملة
الحملة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية بمدينة النوبارية، وجهاز حماية المستهلك، حملات مرورية على المنشآت الطبية، في إطار المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 2 منشأة طبية خاصة مركز نساء وتوليد وعيادة تغذية غير مرخصة، وضبط  400 قرص من الأدوية مجهول المصدر وعدد من زجاجات الأدوية غير معروف محتواها بأحد مراكز العلاج الطبيعي، كما تم المرور على عدد من المنشآت الطبية، وتم ضبط معمل ومركز علاج طبيعي دون ترخيص.

وكان شدد هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أكد على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية.

لحوم مباحث التموين محافظ البحيرة مديرية الصحة منتهية الصلاحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

العثور على جثة عجوز أسفل كوبرى نكلا بمنشأة القناطر

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2022

القبض على المتهمين بحرق سائق «توك توك» خلال مشاجرة في بولاق الدكرور

لجنة مشتركة تدرس مقترح بإنشاء كوبري جديد بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية