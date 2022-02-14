غلق 2 منشأة طبية خاصة وضبط معمل ومركز علاج طبيعي دون ترخيص بالبحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية بمدينة النوبارية، وجهاز حماية المستهلك، حملات مرورية على المنشآت الطبية، في إطار المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 2 منشأة طبية خاصة مركز نساء وتوليد وعيادة تغذية غير مرخصة، وضبط 400 قرص من الأدوية مجهول المصدر وعدد من زجاجات الأدوية غير معروف محتواها بأحد مراكز العلاج الطبيعي، كما تم المرور على عدد من المنشآت الطبية، وتم ضبط معمل ومركز علاج طبيعي دون ترخيص.

وكان شدد هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أكد على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية.