السجن 28 عامًا لتاجر مخدرات فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، عاملا بالسجن 28 عامًا على خلفية إدانته في قضيتين إحداهما اتجار بمواد مخدرة وأخرى بحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 25 عامًا فى اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبالسجن 3 سنوات فى اتهامه بحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص وذلك بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2016، عندما وجهت النيابة لـ "م. م" 41 عامًا، عامل، تهمة حيازة مواد مخدرة "أفيون، حشيش، ترامادول"، بقصد الاتجار، وتهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم عقب ورود معلومات بقيامه والاتجار في المواد المخدرة، ويتخذ من مسكنه في طهطا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.