الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بوحدة استرداد أراضى الدولة

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى

بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تابع المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة الكائن بمبنى مجلس مدينة قنا القديم، والتى تختص بتلقي طلبات راغبى تقنين أراضى واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى، والمركز التكنولوجي بمدينة قنا، رافقه أشرف أبو القاسم مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة وعدد من القيادات التنفيذية.


حيث تابع  «الطيبي» معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، وشدد علي أهمية سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين، مؤكدا أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء 

كما تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة قنا لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وكان قد افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه شرب قرية الحلة المرشحة التابعة لمركز قوص ضمن  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والنائب محمد طايع عضو مجلس النواب وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.

 
أوضح محافظ قنا أن الطاقة الإنتاجية للمحطة بلغت 120 لترا لكل ثانية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 8 ملايين جنيه، لخدمة أهالي مجلس قروي جراجوس، ضمن خطة المحافظة نحو إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه من قِبل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد.


وأضاف الداودي، أن المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" يعد المبادرة الأعظم فى التاريخ و"درة التاج" للمشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها فى جميع القطاعات للوصول إلى التنمية المستدامة بمفهومها الشامل وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، حيث يتم من خلاله تطوير القرى المستهدفة بشكل متكامل لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة لا يقل عن المستوى الذى يتم تقديمه فى المدن، ما دفع أهالى القرى التى لم تشملها المبادرة في المرحلة الأولى إلى المطالبة بإدراجها فى المبادرة للاستفادة من إقامة منشآت خدمية جديدة وتنفيذ مشروعات بها تعود بالنفع عليهم وتغير وجه الحياة بقراهم.

الدولة فحص راغب محافظة قنا الصرف الصحي أراضي عبد الفتاح السيسي المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

السجن 28 عامًا لتاجر مخدرات فى سوهاج

شكرى يؤكد تطلع مصر لتفعيل الالتزامات بشأن «تغير المناخ» فى «كوب 27»

قرار بنزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحى فى أشمون

الأردن: اختيار مستشار فنى لمضاعفة الربط الكهربائى مع مصر خلال 4 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية