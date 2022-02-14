الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسعى للمساهمة فى تلقيح 70% من العالم خلال 2022

دي مايو
دي مايو

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، إن بلاده تعتزم المساهمة في تلقيح 70 في المائة من سكان العالم بحلول منتصف العام الجاري 2022، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن دي مايو، أدلي بهذه التصريحات خلال حضوره بدعوة من وزير الخارجية الأمريكية بلينكين اجتماع "العمل العالمي كوفيد 19" الافتراضي اليوم، الذي نظمته الولايات المتحدة لإشراك الشركاء الرئيسيين في "خطة العمل العالمية لتعزيز المشاركة". وتهدف الخطة إلى دعم تلقيح 70٪ من سكان العالم بحلول سبتمبر 2022.

وفي خطابه، أشار دي مايو إلى أن دعم قطاع الصحة يمثل أولوية تقليدية للتعاون الإيطالي، مع مخصصات مالية تزيد علي 40 مليون يورو في عام 2021 لإفريقيا والشرق الأوسط. 

وسلط الضوء على كيفية تنفيذ إيطاليا لأنشطة التعاون هذه مستفيدة أيضًا من الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الإيطالية والشركاء المحليين.

وفي سياق دعمه لمبادرة وزير الخارجية بلينكين، أبدى دي مايو استعداد إيطاليا لتولي تنسيق أحد خطوط العمل، وتحديداً دعم العاملين الصحيين، من خلال مبادرات التدريب وبناء القدرات، والتعليم وتعزيز مشاركة المجتمعات والجماعات المؤثرة ووسائل الإعلام، وبالتالي تعتزم إيطاليا مواصلة المساهمة في تحقيق هدف تطعيم 70٪ من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022 ، بما يتماشى مع التزامات إعلان روما لقادة مجموعة العشرين.

وزير الخارجية الإيطالى لويجي دي مايو كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد سكان العالم

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