حبس المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى الأميرية

أمرت نيابة الأميرية بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهما بسرقة سيارة نقل محملة بالبضائع.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

ونجح رجال مباحث القاهرة في ضبط مسلحين لقيامهما بسرقة سيارة نقل محملة بالبضائع بالإكراه وإعادة المسروقات.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية) بأنه أثناء قيادته إحدى السيارات التابعة للشركة محل عمله محمل عليها بضائع لتسليمها لشخصين فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح نارى "فرد خرطوش" تجاهه وقيام الآخر بتهديده بسلاح أبيض "سكين " وأجبروه على الترجل من السيارة والتخلى عنها وإستوليا على (السيارة بحمولتها وبداخلها مبلغ مالى) ولاذا بالفرار.

كما أضاف بقيامه بتتبع السيارة المُستولى عليها لكونها مزودة بجهاز تتبع وعثر عليها بالمنطقة محل البلاغ دون المبلغ المالي والبضائع المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيقين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما ( فرد خرطوش – طلقتين من ذات العيار – سلاح أبيض "سكين" – مركبة توك توك ملك أحدهما) والمُستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بأنه نظراً لسابقة قيام المجني عليه بتوريد بضائع لهما ومرورهما بضائقة مالية فاختمرت فى ذهنهما فكرة ارتكاب الواقعة

وفى سبيل ذلك اتفقا معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، وتمكنا من إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعقب نقل المسروقات لمسكنهما تخليا عن السيارة بمكان العثور عليها.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات وأتهمهما بسرقته بالإكراه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.