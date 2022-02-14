محافظ دمياط تتابع إجراءات التشغيل التجريبي لسوق شطا

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سوق الجملة، لمتابعة أعمال تطويره ورفع كفاءته، حيث استهلت الزيارة بالاطلاع على إجراءات التشغيل التجريبى لبوابتى السوق، بعد تزويدهما بأنظمة إلكترونية، ومراقبة وفقاً لاشتراطات ومعايير محددة.

كما تابعت الأعمال الجارية لتطوير الكافيتريا والمبنى الإدارى بالسوق، والموقف التنفيذى لكافة العمليات المدرجة بتلك الخطة.

ووجهت «عوض» بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد وتنفيذها وفقاً للمعايير والمواصفات المحددة لاستكمال المشروع طبقًا لمحاور مخطط التطوير، وأكدت أيضاً على تكثيف حملات النظافة داخل السوق و تنفيذها بشكل دوري.

وعلى جانب آخر، تفقدت محافظ دمياط موقع مزرعة الصالحين والتى نجحت المحافظة فى استردادها ضمن أملاك الدولة، حيث بحثت خلال الزيارة آليات استغلال الموقع الذى تبلغ مساحته 29 فدان، ومناقشة سُبل إدراجه ضمن الخطط الإستراتيجية و الفرص الاستثمارية لإنشاء مشروع يعود بالنفع على المحافظة نظرًا لوقوعه بموقع متميز وقربه من الطريق الدولي.

وفى سياق متصل، تفقدت «المحافظ» مشروع محطة معالجة صرف صحي وصناعى شطا بطاقة استيعابية 25 الف م3/ يوم، لخدمة 15000 نسمة بمناطق «الإسكان الاجتماعى ومنطقة شطا ومدينة دمياط للأثاث وبعض قرى مركز دمياط»، حيث اطلعت على الموقف التنفيذى ومكونات المشروع والجدول الزمنى لدخول المحطة الخدمة والتى تُعد أضخم مشروع بهذا القطاع بالمحافظة.