الأردن يسجل 24 وفاة و 22113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالأردن، اليوم الاثنين، تسجيل 24 وفاة و22113 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13532 وفاة، و1490473 إصابة.

وتابعت، أنه بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 27.86 بالمئة، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار البيان، إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 188254 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 238، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 214، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1245.

وأظهر، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 44 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 29 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 21 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 15 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار البيان، إلى تسجيل 12751 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1288687. كما أشار إلى إجراء 79378 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15624544 فحصاً.

ولفت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4642966، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4311657

يذكر أنه ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 412 مليونا و275 ألفا و725 مصابا، حتى صباح الإثنين.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و834 ألفا و575 حالة، فيما تعافى 332 مليونا و924 ألفا و680 حالة.