5 نصائح لمواجهة نقص لبن الرضاعة خلال الدورة الشهرية

إرضاع الطفل خلال الأشهر الأولى من ولادته يساعد كثيرًا في نموه بشكل طبيعي، إلا أن بعض النساء قد تواجه صعوبات في إفراز الحليب خاصة مع ظهور أعراض الدورة الشهرية.

وهناك عدة عوامل خارجية يمكن للمرأة أن تستعين بها للمساعدة في تحسين إفرازات الحليب خلال أيام الدورة الشهرية وفقًا لما ذكره الأطباء في تقرير نشره موقع "healthy builderz" الطبي.

المكملات الغذائية

أوضح الأطباء، أنه قبل أن تبدأ دورتك الشهرية، سيبدأ مخزون حليب الثدي في الانخفاض، فإذا كنت ترغب في منع حدوث ذلك، فإن تناول المكملات الغذائية الموصوفة من قبل الطبيب المختص يمكن أن يضمن عدم انخفاض مستويات الكالسيوم لديك بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى تجنب انخفاض مخزون حليب الثدي.

تناول الشاي

إذا بدأ مخزون الحليب الخاص بك في الانخفاض، فقد ترغبين في استخدام الشاي الذي يحتوي على مدرات اللبن التي يمكنها تحسين إدرار الحليب، ونظرًا لأن الجرعة صغيرة، فسيتعين عليك شرب فنجان عدة مرات في اليوم.

شفط الثدي

هناك خيار آخر يمكن أن يساعد في الحفاظ على ثبات إمداد الحليب حتى بعد حلول الدورة الشهرية وهو ضخ ثدييك، فقد تعتقد بعض النساء أنه يجب عليهن التوقف عن الضخ بمجرد توفر ما يكفي من الحليب لإرضاع أطفالهن.

دقيق الشوفان

من الجيد دائمًا تناول بعض دقيق الشوفان للحفاظ على إنتاج الحليب بمعدل ثابت، كما أنه يحافظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل صحي، مما يمكن أن يساعد في إنتاج الحليب.

نبات الحلبة

تلعب الحلبة دورًا في إنتاج الحليب، حيث أكد الأطباء، أنها تساعد في إمداد حليب الثدي للأم، حيث تم استخدام هذا العلاج لعدة قرون في العصور القديمة.