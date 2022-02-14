الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جون كريستمان، رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجبس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعيًا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس شركة أباتشي عن اعتزازه وتقديره لمقابلة الرئيس، مؤكدًا على محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة، وحرص الجانب الأمريكي على ترسيخها وتطويرها، ومشيدًا بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، بما انعكس على التطور اللافت في مجال الطاقة وتنوع مصادرها، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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