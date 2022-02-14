أبرزهم أنغام وإليسا.. استعدادات فنية مكثفة لعيد الحب

يستعد العديد من المطربين للاحتفال بعيد الحب اليوم الإثنين الموافق ١٤ فبراير.

ويحتفل المطربين بطريقتهم الخاصة بإحياء الاحتفالات الكبيرة في عيد الحب لكي يتغنوا بالعديد من الأغاني الرومانسية.

تحيي كارول سماحة مساء يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير، حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، كما تستعد أنغام لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في قصر عابدين، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 25 فبراير.

واعتذرت نانسى عجرم، من خلال تغريدة نشرتها علي تويتر عن حفلها الغنائى في رحلة ستارز أون بورد الذى كان من المقرر إحياؤه في جزء الباهاما بولاية ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سيحيي كل من نجوي كرم، إليسا، راغب علامة، ملحم زين، وليد توفيق، نوال الزغبي حفلات عيد الحب هناك من 12 وحتى 16 فبراير.

أما الكينج محمد منير يحيي حفلًا في دبي غدًا الثلاثاء، وهو الحفل المتوقع أن يحضره جمهور ضخم، فيما تحيي ميريام فارس اليوم حفلًا في تركيا.

ويحيى عاصي الحلاني حفل غنائي ضخم في العراق اليوم الموافق ١٤ فبراير ، وكشف عبر حسابه على انستجرام تفاصيل الحفل قائلًا: لاقونا حتى نعيش الحب والفرح بيوم الحب 14 فبراير في العراق أربيل، ويحيي علي الحجار يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير الجاري حفل كبير على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتقام العديد من الاحتفالات اليوم احتفالا يعيد الحب بين المخطوبين والمتزوجين وهناك عدة طرق للتعبير عن الحب منها الرسائل التي يوجد فيها غزل أو الكلمات أو الأشعار التي تغبر عن الحب بالإضافة إلي الهدايا المختلفة التي يهديها المخطوبين لبعضهم البعض.