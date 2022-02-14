الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرزهم أنغام وإليسا.. استعدادات فنية مكثفة لعيد الحب

أنغام
أنغام

يستعد العديد من المطربين للاحتفال بعيد الحب اليوم الإثنين الموافق ١٤ فبراير.

ويحتفل المطربين بطريقتهم الخاصة بإحياء الاحتفالات الكبيرة في عيد الحب لكي يتغنوا بالعديد من الأغاني الرومانسية.

تحيي كارول سماحة مساء يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير، حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، كما تستعد أنغام لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في قصر عابدين، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 25 فبراير.

واعتذرت نانسى عجرم، من خلال تغريدة نشرتها علي تويتر عن حفلها الغنائى في رحلة ستارز أون بورد الذى كان من المقرر إحياؤه في جزء الباهاما بولاية ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سيحيي كل من نجوي كرم، إليسا، راغب علامة، ملحم زين، وليد توفيق، نوال الزغبي حفلات عيد الحب هناك من 12 وحتى 16 فبراير.

أما  الكينج محمد منير يحيي حفلًا في دبي غدًا الثلاثاء، وهو الحفل المتوقع أن يحضره جمهور ضخم، فيما تحيي ميريام فارس اليوم حفلًا في تركيا.

ويحيى عاصي الحلاني حفل غنائي ضخم في العراق اليوم الموافق ١٤ فبراير ، وكشف عبر حسابه على انستجرام تفاصيل الحفل قائلًا: لاقونا حتى نعيش الحب والفرح بيوم الحب 14 فبراير في العراق أربيل، ويحيي علي الحجار يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير الجاري حفل كبير على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتقام العديد من الاحتفالات اليوم احتفالا يعيد الحب بين المخطوبين والمتزوجين وهناك عدة طرق للتعبير عن الحب منها الرسائل التي يوجد فيها غزل أو الكلمات أو الأشعار التي تغبر عن الحب بالإضافة إلي الهدايا المختلفة التي يهديها المخطوبين لبعضهم البعض.

الولايات المتحدة اوبرا نوال الزغبي ميريام فارس احتفال توقع منير محمد المصرية جمهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال مؤتمر «إيجبس 2022»

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية