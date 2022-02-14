الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استخراج صامولة مسمار من معدة طفل ثلاث سنوات في السويس (صور)

استخراج صامولة من
استخراج صامولة من معدة طفل في السويس

تمكن فريق الأطباء بمستشفى السويس العام من استخراج "صامولة " مسمار من معدة طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات قد بلعها.

حول الاستقبال الحالة لعرضها على الفريق الطبي برئاسة الدكتور أحمد نوح أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، ومدير إدارة المستشفيات والمشرف العام على مستشفى السويس العام وبعد إجراء الأشعة لتحديد مكان المسمار، تم خضوع الطفل لاستخراج هذا المعدن عن طريق المنظار وقد تمت العملية بنجاح وخروج الطفل بصحة جيدة.

و أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي أن مستشفي السويس العام  بها أطقم طبية على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الحوادث الطارئة على مدار الساعة.

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وتفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ويرافقه الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام قسم الحضّانات ورعاية الأطفال وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لزيادة الطاقة الإستيعابية للحضانات والذي سوف يتم الإعلان عنه قريباً .

وخلال الجولة التفقدية التي تمت منذ قليل ، فقد تابع «الحفناوى» مستوى الخدمة الطبية المقدمة  موجهاً سيادته بتوفير كل الرعاية لأطفالنا ، وفي هذا السياق فقد أوضح وكيل الوزارة أنه يتم الدفع بفرق علي مدار اليوم لإستطلاع آراء المواطنين في الخدمة المقدمة.

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وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوى قد أجرى جولة مفاجئة  صباح أمس، تفقد خلالها طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام وذلك لمتابعة انتظام العمل ومتابعة تواجد الفرق الطبية بالنوبتجيات والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على مراعاة إتباع إجراءات مكافحة العدوى والجودة في تقديم الخدمات الطبية ، وكذلك التنبيه بحسن استقبال المرضى وذويهم مع مراعاة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

وخلال الجولة فقد أحال وكيل وزارة  عدداً من العاملين إلي التحقيق وذلك لتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية ، كما أحال " مشرف الأمن " إلي التحقيق، وذلك نظراً لتكدس المواطنين داخل القسم  وعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي وتطبيق التعليمات.

ومن جانبه فقد ناشد وكيل الوزارة أهالي المرضى بالالتزام بالتعليمات والانتظار خارج القسم، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة الطاقم الطبي وذلك نظراً لانتشار جائحة كورونا.

استخراج صامولة مسمار معدة طفل ابتلع السويس مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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