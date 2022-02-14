النيابة تطلب بتوقيع أقصى عقوبة على عصابة حسن راتب وعلاء حسانين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، لمرافعة النيابة في جلسة محاكمة عصابة حسن راتب وعلاء حسانين، وآخرين في اتهامهم بالاتجار في الآثار المصرية، وقال ممثل النيابة خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة أن النيابة العامة تطلب وبحق توقيع أقصي العقوبة على المتهمين.

وتابع ممثل النيابة مرافعته قائلا: "مصر أرض الشرفاء".

كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.