الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يلتقى الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال زيارته إلى ألمانيا

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27"، صباح اليوم، باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية للاتفاقية.

ويأتي ذلك اللقاء في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر، وبحث تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ.

ووصل وزير الخارجية إلى مدينة بون الألمانية، أمس الأحد، وذلك لزيارة مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

لقاء شكري والأمنية التنفيذية لاتفاقية المناخ

لقاء شكري والأمنية التنفيذية لاتفاقية المناخ
لقاء شكري والأمنية التنفيذية لاتفاقية المناخ
المناخ وزير الخارجية سامح شكري الامم المتحدة الأمينة التنفيذية اتفاقية المناخ المانيا

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الفن المصرى

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