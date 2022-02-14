الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للإعاقة» يشكل لجنة فنية لمتابعة التيسيرات المتاحة للأشخاص

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتشكيل لجنة فنية من المجلس لرصد ومتابعة توفير سبل الإتاحة المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ كود الإتاحة المصري وآلية تعميمه على جميع المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات، للتأكد من تهيئتها لتيسير استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي، إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل يضمن دمجهم في المجتمع، وتيسير حصولهم على الخدمات الخاصة بهم من قبل الوحدات الخدمية المختلفة، وكذلك متابعة تنفيذ بنود الإتاحة المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف على أخر المستجدات الخاصة ببروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة التنمية المحلية منذ عام 2019،  والذي يقضي بضرورة توفير سبل الإتاحة المختلفة المكانية والتكنولوجية والبشرية في المرافق العامة بالمحافظات، تيسيرًا لحرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المشاركة في إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية العاملة بالوحدات المحلية على لغة الإشارة ومفاهيم الإعاقة لتيسير تعاملهم مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل سهولة ويسر.

الجدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أصدر توجيهات للمحافظين بتخصيص شباك متخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، وتوزيع الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 من خلال جناح مخصص له في صالة 3 (B12)، وضم الجناح أحدث الإصدارات التوعوية الصادرة عن المجلس خلال عامي 2021/2022، بالإضافة إلى عرض تجربة الكُتب المنطوقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بواسطة تقنية "ديزى"، والمطبوعات الخاصة بالتوعية بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن عرض تقرير الإنجازات عن فترة عمل المجلس خلال السنوات السابقة، والتقارير الخاصة برصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم في جمهورية مصر العربية.

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الفن المصرى

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