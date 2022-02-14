رئيس «الضرائب»: تقديم الإقرارات إلكترونيًا يُوفر للممول الوقت والجهد والتكلفة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، بدأت في أول يناير الماضي وتنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٢، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (المنشآت الفردية)، وتمتد حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

ولفت رئيس الضرائب، إلى أن كافة الاقرارات الضريبية يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي يُسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي على مدار ٢٤ ساعة، ما يُوفر للممول الوقت والجهد والتكلفة.

وأضاف أن التزام الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول، فإنه يجب أن يبادر إلى تقديمه دون الإنتظار إلى الأيام الاخيرة من مهلة تقديم الإقرار، موضحًا أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وسداد ضريبة قطعية أو نسبية، وذلك من خلال التسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وتقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك وهو نموذج رقم (٢٥) إقرارات .

وأشار إلى أن تقديم الإقرار الضريبى هو حماية للممول من العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حالة التأخر عن تقديم الإقرار في ميعاده القانوني أو عدم تقديمه والتي تبلغ في حدها الأدنى ٣٠٠٠ جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى ٢ مليون جنيه .

وأوضح أن ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، وممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع ، سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg.

أضاف أن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax.

وقال إن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.

