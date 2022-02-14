الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بالمرج لحيازتهما مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق

مواد مخدرة
مواد مخدرة

قررت نيابة المرج، اليوم الإثنين، حبس عاطلين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمنطقة المرج بالقاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما طالبت النيابة باستدعاء ضابط مجرى التحريات لسماع أقواله حول الواقعة. 

وتمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت ١٥٠ جرامًا، بالإضافة إلى ٢٢٠ جرامًا من مخدر الحشيش بمنطقة المرج بالقاهرة. 

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت ١٥٠جرامًا و٢٢٠ جرامًا من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة بغرض الإتجار فيما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حشيش القاهرة متهمين المرج قسم شرطة تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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