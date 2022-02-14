الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. وصول 4 رحلات طيران سياحي لمطار الغردقة قادمة من روسيا

سياح الغردقة
سياح الغردقة

كشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات الطيران السياحية القادمة من المطارات الروسية إلى مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، عن وصول 4 رحلات منتظمة و«شارتر» من روسيا الي الغردقة، ضمن معدلات الوصول المحددة لحركة التشغيل بالمطار.
 وتطبق الجهات المختصة بمطار الغردقة الدولى، الإجراءات الاحترازية بأعلى درجات الدقة والالتزام لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تبدأ الإجراءات فور وصول الركاب لأرض المهبط.
 على جانبٍ آخر تواصل لجان وزارة السياحة المرور والتفتيش على المنشآت الفندقية، ضمن أعمال التفتيش على المنشآت الفندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك استكمالًا للحملات التفتيشية الدورية، التي تقوم بها الوزارة، في إطار دورها الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المختلفة، وحرصها على متابعة المستوى السياحي ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية بتلك المنشآت وجودة الخدمات المقدمة بها، بجانب التأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وانتهت اللجان من التفتيش والمرور على 40 منشأة فندقية في محافظة جنوب سيناء، و 113 منشأة فندقية بمحافظة البحر الأحمر، فيما تقرر الغلق الإداري لعدد من المنشآت الفندقية من هذه المنشآت، نتيجة عدم التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة، وعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، ومنح هذه المنشآت المهلة المناسبة لتلافى هذه الملاحظات، ومتابعتها والمرور عليها لاحقًا للتأكد من تلافيها وإعادة تشغيلها.

وكان أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تواجد أطباء بروتوكول لعدد 4 كليات طب من جامعات الزقازيق وجامعة الأزهر وجامعة جنوب الوادي وجامعة سوهاج  وذلك من يوم السبت 12 الى الخميس 17 ديسمبر 2022، بمستشفيات مدن الغردقة ورأس غارب والشلاتين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر في بيان له، أن أعمال الأطباء والكشوفات تبدأ من الساعة 9 صباحًا وبالمجان للمواطنين.

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وائل لطفي

الفن المصرى

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