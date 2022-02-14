تحقيقات مع مسؤولي ملف التصالح في شبين الكوم والباجور وقويسنا

تباشر النيابة الإدارية ، اليوم الإثنين، تحقيقاتها حيال قيام عدد من المختصين بارتكاب مخالفات جسيمة، متمثلة في عمل معاينات وهمية مخالفة للواقع ترتب عليه استصدار نموذج 10 مؤقت، وإصدار تراخيص لقطع أراضي خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقوانين، جاء ذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام.

ومن خلال مباشرة التحقيقات تبين عدم تحرى مسئولي الوحدة المحلية بقرية مناوهلة الدقة أثناء معاينة أحد المباني محل التصالح والمتضمن أن المبنى عبارة عن دور أرضى هيكل خرسانى في حين ثبت من معاينة مركز المعلومات أن المبنى حديث وجاري استكماله ، فضلا عن عدم قيام رئيس الوحدة الزراعية ومسؤول حماية الأراضي بمناوهلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تطوير المبنى من هيكل خرساني إلى بناء حوائط وأعمدة خرسانية .

كما تضمنت الوقائع قيام مسئولى الوحدة المحلية بميت برة و عرب الرمل بقويسنا بعمل معاينات لملفات التصالح بالمخالفة للواقع، وإصدار نموذج (10) مؤقت ، حيث أفادت المعاينات بأن المبانى عبارة عن أسوار بالطوب الأحمر والأبيض وبداخلهم غرف معروشة، في حين جاءت معاينة مركز المعلومات بأنها عبارة عن أرض فضاء ومخالفة لمعاينة المسئولين .

كما قام مسؤولو الوحدة المحلية ببخاتى بمركز شبين الكوم بإصدار قرار صلاحية موقع لقطع أراضي خارج الحيز العمراني، ترتب عليه صدور التراخيص اللازمة بالمخالفة للقوانين .