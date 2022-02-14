الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يشارك طلاب سيوة النشاط الرياضي خلال إجازة منتصف العام الدراسي

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

شارك عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، طلاب المدارس بواحة سيوة أثناء ممارسة النشاط الرياضي، وذلك تحت إشراف توجيه التربية الرياضية بالإدارة التعليمية خلال إجازة منتصف العام الدراسي والتي تأتي في إطار خطة مديرية التربية والتعليم لممارسه طلاب المدارس للأنشطة التربوية بكافة الإدارات التعليمية.

وشارك وكيل تعليم مطروح  الطلاب في جزء من مباراة لكرة القدم الخماسيه  بحضور سليمان مسلم مدير إدارة سيوة ومهدي مشري رئيس مجلس أمناء الواحة  و موسى ابراهيم أمين عام حزب مستقبل وطن بواحة سيوة.

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طلاب سيوة النشاط الرياضي 

وأكد وكيل تعليم مطروح أن أحد ركائز منهجه في قيادة تعليم مطروح السعى بجدية واهتمام لتدعيم خطة الانشطة التربوية و أكتشاف المواهب الطلابية  فى كافة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية في سبيل  دعم الطلاب و تشجيعهم على ممارسه الانشطه من أجل صقل  وبناء الشخصية في إطار إعداد أجيال وطنية تتسم بالقدرة علي اتخاذ القرار وتقدير المسئولية.

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طلاب سيوة النشاط الرياضي 

وثمن وكيل تعليم مطروح مجهودات توجيهات عموم الأنشطة التربوية تقديرا للعطاء الواضح في تفعيل الأنشطة خلال إجازة منتصف العام.

وقام موسى إبراهيم موسى أمين عام حزب مستقبل وطن بالواحة بتكريم وكيل تعليم مطروح  تقديرا لجهوده الفعالة والمؤثرة لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وتعاونه المثمر مع الحزب في تنظيم مسابقة أوائل الطلاب ومبادرة المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية.

وكان قد تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في ٧ فبراير ٢٠٢٢، يرافقه إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام انطلاق فعاليات الأنشطة التربوية خلال أجازة منتصف العام الدراسي. 

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طلاب سيوة النشاط الرياضي 

 كما تابع وكيل تعليم مطروح مركز أنشطة التربية الموسيقية بمدرسة العمدة أحمد طرام الاعدادية بنات وتدريبات فريق كورال تعليم مطروح؛ حيث أدى الطلاب بعض الأغاني الوطنية مشيداً بجهود موجه عام المادة والموجهين والمعلمين في تطوير اداء فريق الكورال لضمان تقديم الاداء المتميز واتقان العمل خلال مشاركة المديرية بالاحتفالات المحلية والوطنية التي تنظمها محافظة مطروح.

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تعليم مطروح إجازة منتصف العام الدراسي وكيل تعليم مطروح الأنشطة التربوية سيوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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