الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين ولليوم الخامس على التوالي أكثر من 50 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الصحية لمواجهة ارتفاع إضافي في الإصابات وسط تفشي متحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد. 
 

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم 54 ألفا و 619 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 54 ألفا و 513 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و405 آلاف و246 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على
الأمراض والوقاية منها.
 

كما سجلت البلاد 21 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7102 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 

وأضافت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض أن عدد مرضى كوفيد19- المصابين بأمراض خطيرة بلغ 306 ، بزيادة 18 عن اليوم السابق، وهذه أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد لأول مرة في 17 يوما بالنسبة لمرضى
كوفيد19- ذوي الحالة الحرجة.
 

وحتى اليوم الإثنين، تلقى 43ر29 مليون شخص، أو 3ر57 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة ، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 22ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 2ر86% من إجمالي عدد السكان.
 

وتعتزم كوريا الجنوبية البدء في إعطاء جرعة رابعة، أو جرعة معززة ثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أواخر هذا الشهر لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو المرضى في دور رعاية
المسنين لمنع انتشار الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

جديدة جديد على كورونا الجن الجنوب كوريا الجنوبية خام إصابة جديدة بكورونا إصابة جديدة كوريا الجنوبية الجنوبي كوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 14-2-2022

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 14-2-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟