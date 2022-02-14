الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين يشتبه تعرضهم للتسمم داخل مطعم

جثة
جثة

أعلنت الشرطة الألمانية أمس الأحد وفاة شخص يبلغ من العمر 52 عاما، وإصابة سبعة آخرين نتيجة الاشتباه في تعرضهم لحادث تسمم في مطعم بمدينة فايدن في منطقة بالاتينات العليا بولاية بافاريا. 
 

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تظهر أن الزبائن الثمانية تشاركوا في تناول زجاجة مشروب، وظهرت عليهم أعراض التسمم بعد ذلك بوقت قصير. 
 

وأضافت الشرطة أنه تم نقل الثمانية إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الشخص البالغ من العمر 52 عاما والذي ينحدر من بلدة شفاندورف، توفي مساء أمس الأحد.
 

وأوضحت الشرطة أن السبعة أشخاص الآخرين لا يواجهون خطر الموت ونوهت الشرطة إلى أنها لم تكشف عن طبيعة المشروب الذي تشارك فيه الزبائن الثمانية لأسباب تتعلق بالتحقيق الذي يتولاه قسم التحقيقات الجنائية. 
 

وقال متحدث باسم الشرطة للإذاعة البافارية إن هناك اشتباها في ارتكاب جريمة قتل بسبب الإهمال، مضيفا أن الشرطة تقوم بالتحقيق في جميع الاحتمالات.
 

وأفادت الإذاعة البافارية أنه ليس هناك شخص محدد مشتبه بتورطه حاليا في هذا الحادث.

 و علي صعيد آخر ، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية  ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 12 مليونا و219501 بعد تسجيل 209789 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 119877 بعد تسجيل 198 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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