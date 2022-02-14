الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الكندية تعلن عن سحب جزءا من عسكرييها فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الكندية أنها قررت نقل جزء من طاقمها العسكري في أوكرانيا إلى بلدان أخرى في أوروبا على خلفية التوتر المحيط بأوكرانيا.

 

وأوضحت الوزارة أن هذا النقل المؤقت لعناصر من فرقتها المكلفة بتدريب الجيش الأوكراني لا يعني انتهاء مهمة الجيش الكندي، ولكنه يسمح لكندا بإعادة تركيز جهودها مع ضمان سلامة أفراد القوات المسلحة الكندية.

 

ولم تذكر أوتاوا عدد العسكريين المعنيين أو المكان الذي سينقلون إليه.

 

وانتشر نحو 200 عسكري كندي منذ عام 2015 في أوكرانيا ضمن مهمة "يونيفير" التي تهدف إلى المساهمة في تدريب القوات الأوكرانية.

 

وأكدت وزارة الدفاع أن "القوات المسلحة الكندية تظل ملتزمة تجاه شعب أوكرانيا ومهمتها لتعزيز قدرات قوات الأمن الأوكرانية".

 

على صعيد متصل، أعلنت كندا السبت إغلاق سفارتها في كييف مؤقتا ونقل عملياتها إلى مكتب في لفوف غرب أوكرانيا "على خلفية تدهور الأوضاع نتيجة انتشار قوات روسية على الحدود الأوكرانية".

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وائل لطفي

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