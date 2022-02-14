الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بسنت حاتم لأول مرة أمام وفاء عامر فى «بيت الشدة» رمضان 2022

وفاء عامر وبسنت حاتم
وفاء عامر وبسنت حاتم

انضمت الفنانة الشابة بسنت حاتم إلى أبطال مسلسل "بيت الشدة" بطولة الفنانة وفاء عامر وأحمد وفيق ، وتأليف ناجى عبدالله إخراج وسام المدني المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2022، لينافس بقوة خلال الماراثون الرمضاني.


ووقع اختيار المخرج وسام المدنى ، على بسنت حاتم  عمر، بعد العديد من الترشيحات ليقع اختياره عليها، لتقديم أحد الأدوار الرئيسية والمؤثرة في العمل،وهو دور "وجد" نجلة الفنانة وفاء عامر فى أحداث العمل ، خاصة أنها تعد التجربة التمثيلية الأولى لها في مجال الفيديو، لتكون الدراما بوابة دخولها للتمثيل أمام وفاء عامر .


وتجسد بسنت حاتم من خلال السياق الدرامي لمسلسل، شخصية وجد، وهي إبنه وفاء عامر من خلال العمل ، وتحدث بينهما مواقف عديدة وتدور أحداثه على ذلك. 

بسنت حاتم الفنانة الشابة بسنت حاتم بيت الشدة مسلسل بيت الشدة مسلسلات رمضان

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وائل لطفي

الفن المصرى

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