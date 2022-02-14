بسنت حاتم لأول مرة أمام وفاء عامر فى «بيت الشدة» رمضان 2022

انضمت الفنانة الشابة بسنت حاتم إلى أبطال مسلسل "بيت الشدة" بطولة الفنانة وفاء عامر وأحمد وفيق ، وتأليف ناجى عبدالله إخراج وسام المدني المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2022، لينافس بقوة خلال الماراثون الرمضاني.



ووقع اختيار المخرج وسام المدنى ، على بسنت حاتم عمر، بعد العديد من الترشيحات ليقع اختياره عليها، لتقديم أحد الأدوار الرئيسية والمؤثرة في العمل،وهو دور "وجد" نجلة الفنانة وفاء عامر فى أحداث العمل ، خاصة أنها تعد التجربة التمثيلية الأولى لها في مجال الفيديو، لتكون الدراما بوابة دخولها للتمثيل أمام وفاء عامر .



وتجسد بسنت حاتم من خلال السياق الدرامي لمسلسل، شخصية وجد، وهي إبنه وفاء عامر من خلال العمل ، وتحدث بينهما مواقف عديدة وتدور أحداثه على ذلك.