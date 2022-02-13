الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم 3 أكشاك خشبية في سوق الشلاتين التجاري

حريق
حريق

شهدت مدينة الشلاتين مساء اليوم الأحد، نشوب حريق بالسوق التجاري في المدينة، والذي التهم 3 أكشاك تجارية.

البداية بتلقي قسم شرطة الشلاتين بلغا،  يفيد نشوب حريق بالسوق التجاري بوسط المدينة، على الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق التهم 3 أكشاك تجارية بالسوق بينها مطعم شعبي.

تبين من الفحص الأولي للحريق عدم وجود أي خسائر بشرية، وتمت السيطرة على الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيارات الإطفاء الحماية المدنية الإجراءات القانونية النيابة العامة مدينة الشلاتين حريق السوق التجاري في مدينة الشلاتين

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الفن المصرى

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