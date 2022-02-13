حريق يلتهم 3 أكشاك خشبية في سوق الشلاتين التجاري

شهدت مدينة الشلاتين مساء اليوم الأحد، نشوب حريق بالسوق التجاري في المدينة، والذي التهم 3 أكشاك تجارية.

البداية بتلقي قسم شرطة الشلاتين بلغا، يفيد نشوب حريق بالسوق التجاري بوسط المدينة، على الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق التهم 3 أكشاك تجارية بالسوق بينها مطعم شعبي.

تبين من الفحص الأولي للحريق عدم وجود أي خسائر بشرية، وتمت السيطرة على الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.