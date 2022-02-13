بـ«فستان قصير مطرز بالريش».. أحدث إطلالات هيفاء وهبي المُثيرة (صور)

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة تألقت خلالها بإطلالة مثيرة وساحرة، سيطرت عليها حالة من البهجة بسبب اختيارها للألوان الفاتحة.

وأطلت "هيفاء" بفستان مثير قصير باللون الأبيض، وعليه رداء مطرز بالمشغولات اللامعة والريش، واستخدمت ماكياجًا حادًا ليناسب إطلالتها المثيرة، وشعر منسدل على كتفيها، وشاركت الجلسة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وانهالت التعليقات على الفور التي أشادت بإطلالتها الجديدة الجذابة.

من جهة أخرى، أوشكت هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "رمسيس باريس"، حيث تواصل التصوير هناك بشكل مكثف وتعود إلى القاهرة مع فريق العمل بعد 15 يومًا، لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية من أحداث الفيلم فى القاهرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، وسيتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي ، فيلم "رمسيس باريس" بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى ومن تأليف كريم حسن بشير.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها "أشباح أوروبا" المؤجل من العام قبل الماضى، ويشارك فى بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، عباس أبوالحسن، وآخرون، إخراج محمد حماقى.

جدير بالذكر أن هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

وكانت آخر أغنيات هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.