الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: وفاة واحدة بـ«كورونا» و2268 إصابة جديدة

الكويت
الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء الأحد، تسجيل  حالة وفاة واحدة، و2268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة الكويتية في إيجازها بشأن الوضع الوبائي، بإرتفاع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 601307، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2520 حالة.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 5147 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 560497.

يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي وافق الأربعاء الماضي، في جلسته التكميلية، على توصيات وقرارات نيابية بشأن الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا.

وأقر مجلس الأمة الكويتي تعديلا تشريعيا يسمح بالتصالح مع المتهمين بمخالفة قانون الوقاية من الأمراض السارية مقابل دفع مبلغ 50 دينارا (165.4 دولار) عن كل مخالفة، وذلك مع تراجع الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا.

وظهر فيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، وللمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وأمس السبت، أكدت  كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، أن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة وقد نعود إلى المربع الأول.

ودعت سواميناثان في مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" إلى "عدم إعلان انتهاء الوباء كما يفعل بعض الناس الآن"، معتبرة أنه "سيكون من الحماقة التخلي عن جميع الاحتياطات التي اتخذناها طوال هذا الوقت. نحن بحاجة إلى الاستمرار في ذلك، ونأمل بحلول نهاية عام 2022 أن نكون في وضع أفضل بكثير".

الكويت فيروس كورونا وفيات اصابات جديدة وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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