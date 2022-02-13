الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين

حادث مروري
حادث مروري

نجا 6 من الموت المحقق، اليوم، في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري الأوسطي بدائرة مركز البدرشين.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى وتمكنت الخدمات المرورية من رفع حطام الحادث.

وورد إلى غرفة عمليات النجدة، إخطار من الخدمات المرورية يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين، وعلى الفور هرع رجال المرور إلى المكان.

وتبين انقلاب سيارة وإصابة 6 ونقلوا جميعهم الى المستشفى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

الإسعاف الطريق الدائري حادث تصادم غرفة عمليات الإجراءات القانونية الخدمات المرورية الطريق الدائري الأوسطي أعلى الطريق الدائرى خدمات المرورية

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