رفع درجة الاستعداد بشرم الشيخ لاستضافة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات الجهاز التنفيذى للمحافظة ضمن استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية فى نوفمبر المقبل، بالإضافة لعدد من الفعاليات الدولية والمحلية الأخرى.

وتابع المحافظ من خلال اللقاء الاستعدادات الجارية لمؤتمر التغيرات المناخية وتوزيع المهام لكل فرق العمل، كما تمت مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة والتطوير الشامل لمضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ ومتابعة المشروعات المعدة للافتتاح فى ذكرى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة مارس المقبل، بالإضافة لعدد من المشروعات الأخرى والتى يتم العمل بها الآن بجميع مدن المحافظة.

جاء ذلك على هامش اجتماعات محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم ضمن مؤتمر المتابعة الأسبوعي بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من رؤساء المدن ومديرى الإدارات والمديريات بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.