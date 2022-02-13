الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رفع درجة الاستعداد بشرم الشيخ لاستضافة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات الجهاز التنفيذى للمحافظة ضمن استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية فى نوفمبر المقبل، بالإضافة لعدد من الفعاليات الدولية والمحلية الأخرى.

وتابع المحافظ من خلال اللقاء الاستعدادات الجارية لمؤتمر التغيرات المناخية وتوزيع المهام لكل فرق العمل، كما تمت مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة والتطوير الشامل لمضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ ومتابعة المشروعات المعدة للافتتاح فى ذكرى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة مارس المقبل، بالإضافة لعدد من المشروعات الأخرى والتى يتم العمل بها الآن بجميع مدن المحافظة.

جاء ذلك على هامش اجتماعات محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم ضمن مؤتمر المتابعة الأسبوعي بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من رؤساء المدن ومديرى الإدارات والمديريات بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ المؤتمر الدولى للتغيرات المناخية جمهورية مصر العربية

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