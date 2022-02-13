تموين بني سويف يحرر 100 مخالفة للمخابز البلدية في أسبوع

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في المدة من 6 حتى 12 فبراير الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 100مخالفة تموينية بالمخابز البلدية وذلك بواقع 17محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و16 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن و12 محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات و18محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين و10محاضر للتصرف في 623 جوال دقيق مدعم و20 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس معتمد داخل المخبز و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش ومحضر لعدم وجود ماكينة لصرف الخبز.

وتم تحرير 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و5 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية و2 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 21 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة و27 محضراً لجزارين وتجار مواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية، و11محضراً لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم غير مذبوحة داخل المجازر الحكومية.

وتم التحفظ على 125كجم لحوم غير مدعومة بالأختام الرسمية للمجازر ومحضر ضد أحد المخابز البلدية لقيام صاحبها بتجميع عدد 4 جوال دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح منه، و3محاضر لتجار مواد غذائية لقيامهم بحيازة وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير لها، و3محاضر لأصحاب محال عامة (زيوت سيارات، تجارة أعلاف) لمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على سجل تجاري، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة.