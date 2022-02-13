عرض «12 دقيقة» و«ميني كار» بنادي السينما المستقلة (صور)

وسط حضور جماهيري كبير، أقيمت مساء أمس، فعاليات نادي السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال فعاليات النادي، تم عرض كلا من؛ فيلم «١٢ دقيقة» إخراج محمد سامو، وفيلم «ميني كار» إخراج محمد عبدالحكيم، وعقب عرض الفيلمين أُقيمت ندوة لمناقشة الأفلام مع صنَّاعها والجمهور أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد ويشرف على النادي فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.

وتُقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالنادي.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي تُقدم بشكل مجاني للجمهور والدعوة عامة لمحبي السينما.