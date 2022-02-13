الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض «12 دقيقة» و«ميني كار» بنادي السينما المستقلة (صور)

القومي للسينما
القومي للسينما

وسط حضور جماهيري كبير، أقيمت مساء أمس، فعاليات نادي السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال فعاليات النادي، تم عرض  كلا من؛ فيلم «١٢ دقيقة» إخراج محمد سامو، وفيلم «ميني كار» إخراج محمد عبدالحكيم، وعقب عرض الفيلمين أُقيمت ندوة لمناقشة الأفلام مع صنَّاعها والجمهور أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد ويشرف على النادي فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.

وتُقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالنادي.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي تُقدم بشكل مجاني للجمهور والدعوة عامة لمحبي السينما.

الإجراءات الوقائية النادي الصور الأوبرا المصرية نادي السينما المركز القومي للسينما اوبر عرض الفيلم جماهير دار الأوبرا المصرية مخرج ليل زينب الراحل قطاع صندوق التنمية الثقافية فعال حضور

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